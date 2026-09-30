Dos personas heridas deja explosión en fabrica de insumos para munición en Guateque

Bomberos aclaró que el establecimiento no era una polvorería, sino un lugar donde se elaboraba materia prima utilizada para la fabricación de municiones y perdigones.

Guateque

La explosión registrada en la vereda Llano Grande, del municipio de Guateque, dejó dos personas lesionadas en un establecimiento dedicado a la elaboración de materia prima utilizada para la fabricación de municiones y perdigones.

Lina Ruiz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Guateque, explicó que la emergencia fue reportada durante la mañana y que, de inmediato, los organismos de socorro activaron los protocolos de respuesta.

“Atendimos una emergencia que se presentó en una fábrica ubicada en la vereda Llano Grande del municipio de Guateque, donde en horas de la mañana se recibió el reporte de este suceso. De inmediato activamos todos los protocolos de respuesta y, al llegar al lugar, encontramos la estructura afectada”, señaló Ruiz.

La comandante indicó que los bomberos procedieron a controlar y liquidar la conflagración para evitar que la emergencia generara mayores afectaciones.

“Procedimos al control y liquidación de esta conflagración”, explicó la oficial.

Como consecuencia de la explosión, dos personas resultaron heridas. Se trata de un hombre de 30 años y una mujer de 36, quienes inicialmente fueron trasladados al Hospital Regional Valle de Tenza y posteriormente remitidos de urgencia a Bogotá.

“Tenemos dos personas lesionadas como consecuencia del hecho. Estas personas fueron remitidas inicialmente al Hospital Regional Valle de Tenza y también fueron trasladadas de urgencia a la ciudad de Bogotá”, informó Lina Ruiz.

La comandante agregó que, según la información conocida por los organismos de emergencia, los dos pacientes presentan afectaciones superiores al 50 %.

“Realmente, la información que se tiene del hospital es que fue un hombre de 30 años y una mujer de 36 años, los cuales tienen una afectación mayor al 50 por ciento”, precisó.

Ruiz también aclaró que el establecimiento no corresponde propiamente a una polvorería, como inicialmente pudo haberse señalado. Según explicó, en este lugar se manejaban materiales utilizados como materia prima para la fabricación de municiones y perdigones.

“No es como tal una fábrica de productos pirotécnicos, sino que se manejan productos similares a explosivos. Es un lugar donde fabrican perdigones, todo lo que es la materia prima para lo que es la munición”, aclaró la comandante.

Sobre las causas de la explosión, la comandante del Cuerpo de Bomberos manifestó que todavía no existe una explicación definitiva y que será necesario establecer qué ocurrió en el lugar.

“En este momento no se tiene mucha información, ya que en el lugar no se evidencia o no se encuentra algo que permita precisar”, indicó.

De manera preliminar, Ruiz señaló que el hecho pudo estar relacionado con la manipulación de los materiales, aunque enfatizó que esta hipótesis deberá ser verificada.

“Lo que se puede precisar de manera preliminar es que se pudo haber presentado por un exceso de confianza o porque, de pronto, manipularon de manera excesiva estos productos”, manifestó.

Finalmente, la comandante explicó que el establecimiento se encontraba adelantando un proceso de formalización, pero que al momento de la emergencia todavía no se había logrado recopilar toda la documentación correspondiente.