Otro esmeraldero de Boyacá fue asesinado en el norte de Bogotá

Según la policía Metropolitana de Bogotá, el esmeraldero, fue atacado por dos hombres armados mientras se movilizaba en un vehículo

Boyacá

Se trata de Edilson Castro Castellanos, de 46 años quien también había sido concejal de Maripí, Boyacá, occidente de Boyacá.

Según la policía Metropolitana de Bogotá, el esmeraldero, fue atacado por dos hombres armados mientras se movilizaba en un vehículo de marca Mercedes-Benz en el barrio Verbenal, al norte de la ciudad.

Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación, establecer quiénes serían los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En los últimos años en Bogotá han sido asesinados varias personas vinculadas a la exploración, explotación y comercialización de esmeraldas en el occidente de Boyacá.

En junio de 2022, sicarios que se movilizaban en motocicleta asesinaron al esmeraldero Maximiliano Cañón en la calle 93 con carrera 13, en Bogotá.

En agosto de ese mismo año, fue asesinado después de retirar una millonaria suma de dinero en la localidad de Puente Aranda, Jhon Fredy Bustos Galindo quien se dedicaba al negocio de las esmeraldas.

En agosto de 2024, Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga” y relacionado sentimentalmente con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz fue asesinado por un francotirador en su casa ubicada en un sector exclusivo del norte de Bogotá.

En abril de 2025, un francotirador asesinó al esmeraldero boyacense Jesús Hernando Sánchez Sierra en el norte de Bogotá.

Y el caso más reciente es el homicidio de Edilson Castro Castellanos, también en el norte de Bogotá.

Todos estos casos tienen como víctimas a personas oriundas de Boyacá y ligadas al negocio de las esmeraldas.