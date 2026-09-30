¿Cómo va la vía entre Tunja y Barbosa tras el inicio de las obras?

Las obras incluyen nuevo asfalto, recuperación de cunetas, limpieza de alcantarillas y adecuación de taludes para mejorar la movilidad.

Tunja

El Gobierno de Boyacá y el Instituto Nacional de Vías (Invías) destinan aproximadamente $8.500 millones para la rehabilitación del corredor vial que conecta la Glorieta Norte de Tunja con el empalme de la vía nacional 6209, en el trayecto hacia Barbosa.

Las obras hacen parte de la estrategia ‘Kilómetros de Progreso’ y actualmente registran un 8 % de ejecución. El proyecto contempla el fresado de la carpeta asfáltica existente, la rehabilitación de la estructura vial y la instalación de una nueva capa de asfalto de 10 centímetros de espesor.

Leonardo Álvarez, secretario de Infraestructura Pública de Boyacá, explicó que la intervención fue priorizada por la Gobernación, pese a que el corredor es de competencia municipal.

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“Siguiendo las indicaciones del gobernador Carlos Amaya aceleramos la ejecución de las obras. Hoy estamos supervisando la vía que conduce desde la Glorieta Norte hacia Bucaramanga, pasando por Moniquirá y Arcabuco”, señaló.

El funcionario indicó que esta vía llevaba más de 10 años sin recibir una intervención de estas características y que los trabajos buscan atender el deterioro que presentaba la estructura.

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Además de la instalación de la nueva carpeta asfáltica, las obras incluyen la intervención de zonas laterales y cunetas, adecuación de algunos perfiles de los taludes y limpieza de alcantarillas.

Durante la ejecución se realizan cierres temporales de máximo 10 minutos, con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores y reducir las afectaciones a la movilidad.