Habitantes de Puerto Boyacá que conviven con hipopótamos, piden que no los maten

Los habitantes de la Isla del Silencio en el municipio de Puerto Boyacá, insisten en que, los hipopótamos no representan un peligro cuando se respeta su hábitat.

Puerto Boyacá

El lunes 28 de septiembre un campesino que reside en la Isla del Silencio en Puerto Boyacá se vio sorprendido al encontrarse de frente a un gigantesco hipopótamo. El animal se detuvo cuando lo vio, pero el susto fue monumental, lo que revivió la polémica nacional por el riesgo para las personas y el ambiente por la presencia de estos animales que fueron introducidos al país por el extinto capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

María Inés Herrera, lleva más de 14 años, viviendo en la Isla del Silencio, asegura que durante ese tiempo no ha tenido agresiones, ni inconvenientes con los hipopótamos en esta zona del Magdalena Medio.

“Hemos convivido con los hipopótamos más de una década no hemos tenido inconvenientes con ellos conservamos la distancia con ellos, ellos tienen su hábitat”.

Su hermano, Sebastián Herrera fue quien se encontró de frente con “Pepe”, lo observó, se detuvo y finalmente se regresó por el mismo camino, aunque reconoce que el encuentro le dio susto.

“Es un día a día. Se encuentra uno con estos animales, ya que esos animales viven. Tuvo mucho respeto conmigo, “Pepe”, porque él sí me vio, yo no lo había visto a él y el paro a observar lo que yo estaba haciendo y se devolvió por el mismo camino y nunca hubo una agresión. Pero claro que me dio susto”.

El ciudadano pidió una mesa de diálogo con el gobierno nacional para discutir el futuro de los hipopótamos y buscar alternativas para la protección de estos animales.

“Con el fin de conservar la vida y el hábitat de estos hipopótamos en el Magdalena Medio, los que están en la Isla el Silencio. Son animales que ya se han reproducido, los han esterilizado. No vemos la necesidad de matarlos. Por eso pedimos una mesa de diálogo con el gobierno nacional, buscar la solución y mirar de qué manera podemos conservar la vida de estos animales. La solución no es matarlos”.

Los habitantes de la Isla del Silencio en el municipio de Puerto Boyacá, zona del Magdalena Medio, insisten en que, desde su experiencia, los hipopótamos no representan un peligro cuando se respeta su hábitat y se mantiene la distancia con estos animales.

Según reportes, en el municipio de Puerto Boyacá habría entre 20 y 30 de estos gigantescos animales.

¿Qué ha hecho el Gobierno para controlar esta especie invasora?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró recientemente una mesa interinstitucional para fortalecer la respuesta del Estado frente a la expansión de los hipopótamos en Colombia, con la participación de autoridades ambientales y territoriales, el Instituto Alexander von Humboldt, las corporaciones autónomas regionales Corantioquia, CAS, Cornare y Corpoboyacá, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Hoy podemos decirle al país que contamos con un plan de acción concreto para avanzar en el control de los hipopótamos. Estamos articulando capacidades y responsabilidades para enfrentar esta especie invasora y proteger el agua, la biodiversidad y, especialmente, a las comunidades”, afirmó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

El encuentro permitió acordar tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo de Hipopótamos, fortalecer las medidas de prevención, control y manejo de esta especie invasora y llevar acciones concretas a los territorios afectados. La estrategia articula capacidades científicas, institucionales y territoriales para proteger los ecosistemas y las fuentes de agua y reducir los riesgos para las comunidades.

La primera decisión es movilizar recursos y sumar capacidades. El Ministerio adelantará reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar recursos, conocimiento y capacidades técnicas y operativas para avanzar en las medidas contempladas en el Plan.

La segunda es ampliar y fortalecer la respuesta del Estado. Se identificarán y vincularán nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan contribuir a atender los impactos y riesgos asociados a la presencia de hipopótamos y a ejecutar acciones directamente en los territorios.

La tercera es mejorar el reporte y seguimiento de la especie. El Ministerio pondrá a disposición de las comunidades y autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con hipopótamos. Esta información permitirá fortalecer el conocimiento sobre su presencia y movilidad y mejorar la toma de decisiones para orientar las medidas de manejo.

Estas acciones hacen parte de la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), desde la cual el Gobierno aborda el manejo de los hipopótamos como un asunto que va más allá del control poblacional. La expansión de esta especie invasora genera riesgos para los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad nativa, los medios de vida y la seguridad de las comunidades en los territorios afectados.

Durante la jornada también se avanzó en la identificación de las necesidades técnicas, operativas y financieras para la ejecución sostenida del Plan de Manejo, así como en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y cooperación que permitan fortalecer las acciones en territorio.