Se registró masacre en Barranquilla, dos de las víctimas son menores de edad

Tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron asesinados y un adulto de 63 años resultó herido en un ataque con arma de fuego registrado en la noche de este jueves 20 de agosto, en el barrio Las Nieves de Barranquilla.

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Los hechos ocurrieron hacia las 9:20 de la noche, en la carrera 19 con calle 24, cuando las víctimas se encontraban sentadas en una de las bancas del parque Las Nieves. Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban a pie llegaron al lugar, sacaron un arma de fuego y dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente, huyeron en una motocicleta.

Entre las víctimas se encuentra Daddys David Barrios Ospino, de 20 años y dos menores de 16 y 17 años. En el ataque también resultó herido Eduardo Barreto Soto, de 63 años.

Dos capturados y un aprehendido

La rápida reacción de la Policía permitió la captura de Nain José Bechara Bassa, de 21 años, y Emanuel Antonio Barrio Cantillo, de 20, además de la aprehensión de un adolescente de 15 años. Las autoridades indicaron que uno de los capturados registra una anotación judicial por hurto.

De acuerdo con la información preliminar recopilada en el lugar, los jóvenes asesinados tendrían vínculos con la banda ‘Los del Freseo’, bajo el mando de alias ‘Chema’, señalado como jefe de zona.

Las autoridades investigan si este triple homicidio estaría relacionado con una disputa por el control territorial entre ‘Los Costeños’ y ‘Los del Freseo’. Los actos urgentes fueron asumidos por unidades de la Sijín, que avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y determinar la responsabilidad de los capturados.