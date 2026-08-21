Colombia dejó de exportar 3,5 millones de toneladas de carbón a Israel por restricciones

El Gobierno Nacional avanza en el restablecimiento de las relaciones comerciales con Israel, luego de la derogatoria de las restricciones que habían limitado las exportaciones de carbón hacia ese país.

De acuerdo con lo explicado, la prohibición total de estas exportaciones fue establecida en mayo de 2025, mientras que desde 2024 existía una restricción parcial.

El trámite para expedir el nuevo decreto ya está en marcha. Hace dos días se realizó la llamada sesión de la Triple A, instancia en la que participan los ministerios que deben dar su aprobación para la expedición de decretos relacionados con comercio exterior. El documento se encuentra actualmente en trámite de firmas.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, calificó la medida anterior como equivocada y aseguró que terminó afectando principalmente a Colombia.

“Una medida que nunca debió haber sucedido. Las restricciones en comercio son nefastas para un país como el nuestro. Aquí el único afectado fue Colombia. Al otro día que se decidió por parte del gobierno anterior restringir las exportaciones de carbón, Israel no tomó la decisión de dejar de consumir carbón, sino que comenzó a comprarlo en Sudáfrica”.

Colombia dejó de exportar cerca de 3,5 millones de toneladas

Según explicó, Colombia dejó de exportar cerca de 3,5 millones de toneladas de carbón que tradicionalmente tenían como destino el mercado israelí.

“Israel dejó de recibir en promedio 200.000 millones de pesos en divisas, y las regiones, sobre todo Cesar y La Guajira, cerca de 100.000 millones de pesos en regalías que le hacen mucha falta al desarrollo de esta región”.

Con el nuevo decreto, el Gobierno busca levantar de manera definitiva las restricciones y reactivar este flujo comercial.