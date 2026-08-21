Air-e anuncia cortes de energía este viernes en sectores de Tubará y Barranquilla
La empresa realizará maniobras eléctricas que generarán interrupciones breves en sectores de Altos del Prado, El Prado, San Francisco y Santa Ana.
Air-e Intervenida realizará este viernes 21 de agosto trabajos eléctricos y labores de poda en inmediaciones del corregimiento de El Morro, en Tubará, que obligarán a suspender temporalmente el servicio de energía en varios sectores del municipio y zonas cercanas a Puerto Colombia.
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La interrupción está programada entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde y comprenderá sectores de la Autopista al Mar, entre los kilómetros 87 y 93, además de Montemar, El Morro, El Latal, Ostión, Caño Dulce, Puerto Velero, Morros House, Velero Paraíso, Villa Nati, Villa Linda y áreas ubicadas alrededor del peaje de Puerto Colombia.
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En Barranquilla, la empresa también realizará maniobras eléctricas que generarán interrupciones breves en sectores de Altos del Prado, El Prado, San Francisco y Santa Ana. Los trabajos se desarrollarán en diferentes puntos entre las 7:50 de la mañana y las 6:00 de la tarde, con suspensiones de aproximadamente 50 minutos en cada ubicación.
Air-e recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante las jornadas de mantenimiento y reiteró el llamado al uso racional y eficiente de la energía, especialmente ante las altas temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....