Armada golpea redes del narcotráfico que operaban en el río Magdalena y afectaban al Atlántico

La Armada de Colombia propinó un golpe a estructuras criminales que tendrían injerencia en el Atlántico y Magdalena, tras recuperar cinco embarcaciones hurtadas y encontrar armas, municiones y equipos de comunicación y navegación en una zona de la Ciénaga del Torno, en jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena.

La operación, adelantada por unidades de la Fuerza Naval del Caribe después de varios meses de seguimiento, permitió intervenir una zona que, según las autoridades, estaría siendo utilizada por organizaciones vinculadas al Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para ocultar embarcaciones y otros elementos empleados en actividades ilícitas.

Entre los elementos encontrados se encuentran una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos GPS. También fueron recuperadas cinco embarcaciones, entre ellas la lancha “Rivo II”, reportada como hurtada de la instalación portuaria de Riverport, otra que habría sido robada a una asociación de pescadores y tres lanchas con motores fuera de borda.

Golpe a las organizaciones criminales

De acuerdo con la Armada, estos medios de transporte y equipos serían utilizados para facilitar actividades logísticas de estructuras criminales que tendrían presencia en zonas del Caribe y que afectarían la seguridad de las comunidades y de quienes desarrollan actividades económicas en el río Magdalena y el litoral de los departamentos de Atlántico y Magdalena.

El operativo representa un golpe a la capacidad de movilidad y logística de estas organizaciones, al afectar los medios que utilizarían para el transporte de estupefacientes y otras actividades ilegales. La institución señaló además que la recuperación de las embarcaciones contribuye a mejorar las condiciones de seguridad para pescadores, transportadores y demás personas que utilizan las principales arterias fluviales de la región.

La operación contó con capacidades de Fuerzas Especiales, Aviación Naval, Fuerza de Superficie, Guardacostas e Inteligencia Naval. La Armada indicó que mantiene los operativos en la zona para ubicar otros elementos relacionados con estas estructuras y reforzar la seguridad en el río Magdalena y el Caribe colombiano.