Hija del presidente Abelardo de la Espriella cancela su fiesta de 15 años tras el terremoto

Lucía del Espriella, hija mayor del presidente Abelardo de la Espriella, decidió cancelar la celebración de sus 15 años como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La decisión se produjo después de que la joven acompañara a sus padres durante visitas a algunas de las zonas más afectadas por la emergencia y conociera de cerca la situación de las familias damnificadas. Según explicó el mandatario, su hija también ha participado en la organización y entrega de ayudas a través de la Fundación de la Primera Dama.

“Durante estos días te he visto, junto a tus amigos y desde la Fundación de la Primera Dama, organizar ayudas, acompañar a las familias y entregar tu tiempo con generosidad y amor”, escribió el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

El mandatario destacó la decisión de su hija y aseguró: “No hay fiesta que pueda compararse con la grandeza de un gesto así. Elegiste celebrar la vida sirviendo a los demás, y esa es, sin duda, una de las formas más hermosas de hacerlo”.

La celebración estaba prevista para este fin de semana en un reconocido centro de eventos del norte de Barranquilla y contemplaba la participación de reconocidos artistas.

Finalmente, el presidente le dedicó un mensaje a su hija: “Hija, que Dios te bendiga siempre, conserve intacta la nobleza de tu corazón y te permita seguir siendo luz para quienes te rodeamos”.