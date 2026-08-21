Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 ago 2026 Actualizado 13:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPolítica

Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’

El representante Luis Miguel López y la representante Laura Daniela Beltrán, hablaron en 6AM W sobre las declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, en las que aseguró que desde su cartera buscará erradicar la llamada “ideología de género” en los colegios.

Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’

Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’

00:00:0016:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir