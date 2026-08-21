Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’
El representante Luis Miguel López y la representante Laura Daniela Beltrán, hablaron en 6AM W sobre las declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, en las que aseguró que desde su cartera buscará erradicar la llamada “ideología de género” en los colegios.
Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’
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Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...