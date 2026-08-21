Un cuento mentiroso y ruin: El duro choque entre Lalis y Luis M. López por la ‘ideología de género’

El representante Luis Miguel López y la representante Laura Daniela Beltrán, hablaron en 6AM W sobre las declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, en las que aseguró que desde su cartera buscará erradicar la llamada “ideología de género” en los colegios.