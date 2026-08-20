Consejo de paz expresa preocupación por violencia en la región

Se recrudece la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander / Foto EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander expresó su profunda preocupación frente a los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, los cuales afectan derechos fundamentales de las comunidades en relación con la paz, la vida, la tranquilidad, entre otros.

En un comunicado público la entidad expresa que “hacemos un llamado a todos los actores armados del conflicto a respetar la vida, la integridad y los derechos de la población civil, así como las normas del Derecho Internacional Humanitario. Las comunidades no pueden continuar siendo víctimas de la confrontación armada ni seguir asumiendo el costo de la guerra”.

“Exhortamos a las autoridades competentes a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención en los territorios afectados, así como a investigar y esclarecer los hechos y garantizar los derechos de las víctimas” precisa.

Manifiesta que “como instancia de construcción de paz, reafirmamos nuestro compromiso con la vida, la reconciliación, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una paz estable y duradera en Norte de Santander”.

Finalmente manifiesta que “exigimos la libertad inmediata de todas las personas que hoy se encuentran en poder de los actores del conflicto armado. La violencia no puede ser el camino. La paz, la vida y la dignidad de las comunidades deben prevalecer. El diálogo debe prevalecer como salida política al conflicto armado”.