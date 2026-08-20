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Bomberos recuperaron 22 cuerpos entre los escombros tras siete días del terremoto en Cali

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali cerró las labores de búsqueda y recuperación de víctimas en el punto ubicado en la carrera 44 con calle 9, donde durante siete días organismos de socorro trabajaron entre los escombros tras la emergencia.

El sargento primero Edward Cuéllar, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, entregó un balance de las operaciones y destacó el trabajo coordinado entre los diferentes organismos que participaron en la atención de la emergencia.

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Bomberos recuperaron las 22 víctimas identificadas

Cuéllar explicó que, aunque los equipos de rescate no lograron encontrar personas con vida, las labores de búsqueda se mantuvieron durante los primeros días y posteriormente se concentraron en la recuperación de las víctimas que habían sido identificadas.

“Aunque no tuvimos la oportunidad de rescatar personas con vida, sí las buscamos hasta el día 3”, explicó el sargento.

Posteriormente, los organismos de socorro establecieron junto con los familiares la tarea de recuperar los cuerpos de las 22 personas que posiblemente permanecían entre los escombros.

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La última víctima fue recuperada a las 4:32 de la mañana, después de varias horas de trabajo que incluyeron el uso de maquinaria pesada, labores de apuntalamiento y remoción manual.

De acuerdo con Cuéllar, algunas de las víctimas se encontraban a gran profundidad entre los restos de la estructura, lo que hizo más complejas las labores de recuperación.

Siete días de trabajo entre los escombros

El operativo se extendió durante siete días y contó con la participación de diferentes organismos de emergencia, seguridad y defensa.

En la zona trabajaron unidades del Ejército Nacional, PONALSAR, Bomberos de Jumbo, Defensa Civil y otros equipos de respuesta.

El sargento Cuéllar destacó que la coordinación entre las instituciones fue determinante para avanzar en la búsqueda y recuperación de las víctimas.

“Aquí el trabajo mancomunado fue fundamental”, aseguró durante el balance de las operaciones.

Equipo israelí apoyó la búsqueda de víctimas

Uno de los apoyos destacados durante el operativo fue el del equipo israelí, que llegó al lugar para aportar experiencia, tecnología y herramientas especializadas para la atención de emergencias.

Según explicó Cuéllar, los expertos ayudaron en el marcaje de las posibles víctimas y en la reconstrucción de la escena para establecer cómo se encontraba distribuida la estructura.

Antes de iniciar las labores, el equipo también se reunió con los familiares para identificar dónde podrían encontrarse las personas desaparecidas y establecer la ubicación de los apartamentos dentro de la edificación, desde el primer hasta el sexto piso.

Con esta información se realizaron reuniones en el Puesto de Mando Unificado para organizar las operaciones de cada jornada.

Apoyo de perros de búsqueda fue clave

La Fiscalía también participó en el operativo con un equipo canino especializado en búsqueda, que apoyó la identificación de posibles puntos donde podrían encontrarse víctimas.

El sargento Cuéllar resaltó que el trabajo de los perros permitió marcar zonas específicas y facilitar las labores de los equipos de rescate.

La combinación de tecnología, equipos especializados, maquinaria y búsqueda manual permitió avanzar progresivamente hasta completar la recuperación de las víctimas.

Bomberos regresan a sus labores en Cali

Con el cierre del Puesto de Mando Unificado en este punto, los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali comenzaron su retorno a las estaciones.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: