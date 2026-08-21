Liberada lideresa social y defensora de derechos humanos en Ocaña

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander investigan los móviles que rodean la retención y posterior libertad de la lideresa social Susana Sánchez Florez.

Loa hechos se presentaron en la zona rural del municipio de Ocaña cuando la mujer se desplazaba por el corregimiento de Agua Clara y fue abordada por sujetos pertenecientes a un grupo armado que la retuvieron.

Luego en horas de la noche la mujer fue dejada en libertad desconociéndose las motivaciones para haberla privado de la libertad durante más de cuatro horas.

La lideresa social hace parte de la Fundación Mujer Popular en ese municipio, al norte del departamento, y su retención provocó voces de rechazo y preocupación en la zona.

Ocaña es uno de los municipios más afectados al norte del departamento por problemas de violencia generada por actores armados en la zona.