Ariana Grande critica a la administración Trump por usar su canción “We Can’t Be Friends” en redes

La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande ha vuelto a manifestarse en contra del gobierno de Trump por usar una de sus canciones en una publicación en redes sociales.

Esta vez fue por utilizar “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” como banda sonora de una publicación en la cuenta de TikTok del equipo de Trump.

El equipo de Trump publicó el jueves un video del presidente caminando hacia un podio con el siguiente texto: “Mi verdad y yo guardamos silencio... Los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos”.

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El pie de foto dice: “¡Esto no debería ser polémico! #trump #arianagrande #maga”.

Grande recurrió a la sección de comentarios para denunciar el uso que hicieron de su éxito de 2024, escribiendo: “Nunca vuelvan a usar mi música. Además, su verdad es falsa”.

Esta es la segunda vez en dos meses que Grande responde a la administración por usar una de sus canciones en redes sociales.

En junio, la Casa Blanca usó una versión de su canción “Bye” de 2024 en una publicación de TikTok que mostraba a agentes del ICE arrestando y esposando a personas, en la que Grande comentó: “Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda el ICE”.

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El equipo de Grande eliminó el audio de la publicación, aunque la que usa “We Can’t Be Friends” todavía incluye la canción.

Grande se encuentra entre una larga lista de músicos que se han pronunciado en contra o han visto sus canciones eliminadas de publicaciones de la Casa Blanca y de Trump.

Taylor Swift y Bad Bunny recientemente vieron sus canciones eliminadas de publicaciones.