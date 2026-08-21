Pablo Alborán cancela concierto en España tras ser diagnosticado con neumonía grave

El Cantante español Pablo Alborán anuncio este jueves 20 de agosto la cancelación del concierto que tenía programado para el día viernes en la Ciudad Real España como parte de su gira mundial KM0 2026.

La decisión se tomó después de que el artista fuera diagnosticado con neumonía grave. A través de sus redes sociales, Alborán aclaró que sus médicos le recomendaron reposo durante los próximos días mientras avanza su recuperación.

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El intérprete de canciones como “Saturno”, “Te he echado de menos”, “Solamente tú” quiso llevar la tranquilidad a sus seguidores y su entorno cercano. Pidió que la información sea manejada con serenidad para evitar especulaciones o titulares que puedan generar preocupación.

El artista demás mencionó que ya comenzó un tratamiento con antibióticos y expresó su intención de recuperarse pronto para volver a salir a los escenarios.

La cancelación del concierto se produce en medio de su actual recorrido internacional para la promoción de KM0, álbum publicado en noviembre pasado y compuesto por 14 canciones y 4 temas adicionales.

Por ahora, la próxima presentación que aparece en su agenda está prevista para el 30 de agosto en Baimoro, España durante el festival de la luz, hasta el momento no se han informado modificaciones en la agenda para esa fecha.

Alborán tiene programado viajar posteriormente a América Latina. La primera presentación está prevista para el 27 de septiembre en Costa Rica seguida de conciertos en Panamá, El Salvador, México y Puerto Rico.

Hasta el momento no se han anunciado más cancelaciones relacionadas con su estado de salud.