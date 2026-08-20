El actor Bruce Willis reaparece en una foto en redes durante la boda de su hija Tallulah Willis

El actor estadounidense Bruce Willis fue visto celebrando con su hija, Tallulah, y su nuevo yerno, Justin Acee, en una foto tomada en su boda el pasado fin de semana.

¿Cómo es la foto de Bruce Willis con su hija?

En la foto en blanco y negro publicada por la revista Vogue, el actor de la saga de ‘Duro de Matar’ rodeó con su brazo a Tallulah mientras ella se acurrucaba en su hombro.

Willis sonrió para la foto mientras Acee le estrechaba la mano izquierda.

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El actor llevaba un sombrero y una camisa de manga corta, mientras que Tallulah, lucía un sencillo vestido blanco de algodón.

Acee vestía un traje informal con una rosa en la solapa, y la novia llevaba un ramo de lo que parecían ser flores silvestres.

“Un tierno momento con mi papá y Justin al comienzo del fin de semana de bodas”, escribió Tallulah en la foto.

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¿Dónde se casó la hija de Willis?

Tallulah, la menor de las tres hijas de Bruce y su ex esposa Demi Moore, y Acee se casaron el sábado en una elegante ceremonia al aire libre en la famosa residencia familiar de Hailey, Idaho.

Al protagonista de ‘El sexto sentido’ le diagnosticaron demencia frontotemporal en 2023, tan solo unos meses después de haberse retirado de la actuación tras un diagnóstico de afasia.