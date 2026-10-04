Drake y Bruno Mars reaccionan a los momentos musicales que han compartido con Karol G

La música ha sido el punto de encuentro entre Karol G, Drake y Bruno Mars, tres artistas que durante los últimos meses han compartido canciones, escenarios y nuevos proyectos.

La más reciente interacción ocurrió tras el lanzamiento del videoclip de ‘Dance With Me’, de Bruno Mars, en el que Karol G participa como protagonista. En el video, la cantante interpreta a la “Julieta” de Bruno, quien la presentó como su pareja en esta historia musical.

Drake reaccionó a la publicación del cantante estadounidense con un comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores: “Este tipo trabaja rápido”, en referencia al videoclip.

La reacción llega pocos días después de que Drake apareciera como invitado especial en el concierto de Karol G en Houston, donde ambos interpretaron su colaboración ‘Ahí’ y el éxito de Drake ‘One Dance’.

Pero la conexión musical de Karol G con Bruno Mars también viene de tiempo atrás. El artista estadounidense participó en ‘Still’, canción incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto de la colombiana. Ambos interpretaron el tema en vivo durante un concierto de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles en agosto.

De esta manera, Karol G ha compartido recientemente música y escenario con dos de las grandes figuras de la música internacional, mientras sus seguidores siguen atentos a los próximos proyectos de la artista.

Por ahora, no existe confirmación de una canción conjunta entre Karol G, Drake y Bruno Mars, aunque sus recientes encuentros han alimentado la expectativa de los fanáticos.