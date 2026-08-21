La duquesa de Sussex, Meghan Markle, contempla volver a la actuación tras su regreso al Reino Unido

Este viernes se conoció que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, está considerando regresar a la pantalla tras su regreso al Reino Unido junto al príncipe Harry y sus dos hijos.

¿Qué papel le ofrecieron a Meghan Markle?

Tras el sorprendente anuncio del miércoles sobre el regreso de los duques de Sussex a Inglaterra después de seis años en California, el medio australiano News.com.au informó este viernes por la mañana que a Meghan le han ofrecido un papel en un próximo proyecto ambientado en el Reino Unido.

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Carrera actoral

Meghan es conocida principalmente por su papel como Rachel Zane en el drama legal ‘Suits’, serie que protagonizó durante siete temporadas, de 2011 a 2018.

¿Cuándo se retiró de la actuación?

Tras casarse con el príncipe Harry en 2018, se retiró en gran medida de la actuación, aunque hará un cameo interpretándose a sí misma en la próxima comedia de Amazon MGM ‘Close Personal Friends’, junto a Brie Larson, recordada por su papel como la Capitana Marvel, y Lily Collins, de ‘Emily in Paris’.

¿Cuáles han sido los proyectos recientes de la duquesa de Sussex?

Recientemente, también presentó la serie de estilo de vida de Netflix “With Love, Meghan”, lanzó su marca ‘As Ever’ y participó como jueza invitada en ‘MasterChef Australia’.

¿Cuándo regresarán los duques de Sussex al Reino Unido?

Se espera que Harry y Meghan regresen al Reino Unido en las próximas semanas, ya que sus hijos pequeños, Archie y Lilibet, comenzarán sus estudios en septiembre.

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¿Por cuánto tiempo vivirán fuera de Estados Unidos?

Se dice que la mudanza será por un período prolongado, aunque la pareja conservará su residencia en Montecito, California.

Permanecerán como miembros de la realeza sin funciones oficiales tras renunciar a sus deberes oficiales en 2020, antes de su traslado a Estados Unidos.