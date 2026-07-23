Néstor Lorenzo, renovado como entrenador de la Selección Colombia: anuncio oficial

La Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del presidente, Ramón Jesurun, tomó una decisión respecto al futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor. Tras la eliminación del Mundial 2026, su continuidad se puso en duda y, tras días de expectativa, fue ratificado al mando del combinado nacional.

Así anunció la FCF la renovación de Lorenzo

Este jueves en horas del mediodia se presentó el anuncio por parte de la FCF, que emitió un comunicado en el que dieron a conocer la noticia, la cual surgió tras una reunión sostenida en horas de la mañana. Lorenzo estaba dispuesto a renovar su vínculo, el cual concluía el 24 de julio.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, anunció la FCF en un comunicado.

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Asimismo, recordaron el tiempo que lleva el argentino al frente de la Tricolor y respaldaron su proceso: "Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección".

Curiosidad por el tiempo de renovación

Sin embargo, una de las curiosidades que dejó el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, es que no menciona nada del tiempo de duración de ese nuevo contrato. En las últimas horas surgió información por parte de la prensa de un ‘otrosí’ para que estuviera al frente del equipo por los amistosos que se están pactando (México y Perú de momento) para la próxima fecha FIFA que tendrá lugar entre septiembre y octubre, sin ratificarse su continuidad después de estos duelos.

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Habrá que esperar otro pronunciamiento por parte del entorno de Lorenzo o si se llega a presentar desde la Federación Colombiana de Fútbol, que nombrará un nuevo Comité Ejecutivo en agosto y tiene en duda la continuidad de Ramón Jesurún en el cargo de presidente.

Néstor Lorenzo y su rendimientro en la Selección Colombia

Lorenzo llegó a mediados de 2022 y dirigió su primer partido ante Guatemala, en un amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos. Desde entonces, alcanzó la final de la Copa América 2024, logró triunfos históricos ante Brasil y Argentina en Eliminatorias y terminó la Copa del Mundo con apenas un gol marcado, pero con la gran deuda de la falta de gol que él propiamente reconoció.

El saldo de Lorenzo es de 51 partidos dirigidos, en los que ha conseguido 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, con 96 goles anotados y 44 recibidos. Su porcentaje de rendimiento es del 68.3%.

Recientemente, Lorenzo se refirió a su eventual continuidad, cuando todavía no había “renovado” su contrato: “Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros"