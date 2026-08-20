Repetto confirmó que Daniel Torres fue hospitalizado, tras el golpe sufrido en Santa Fe vs River

Independiente Santa Fe no pudo sacar ventaja de su localía frente a River Plate, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de haber cumplido con un partido redondo en El Campín, al cuadro capitalino le faltó lo más importante: el gol.

Claro está que ocasiones no le faltaron al León. Nahuel Bustos estrelló dos balones en el palo y erró un mano a mano clarísimo. Hugo Rodallega y Franco Fagúndez también estuvieron cerca, pero nada pudo vulnerar la portería del guardameta Beltrán.

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Aunque la preocupación está en la obligación de conseguir la clasificación en el mismísimo Estadio Monumental de Buenos Aires, hubo una situación que encendió las alarmas de cara a lo que viene en el cuadro cardenal.

Transcurridos 76 minutos de partido, el arquero Weimar Asprilla, quien está reemplazando al lesionado Mosquera Marmolejo, salió a descolgar un balón aéreo y terminó llevándose por delante a su compañero Daniel Torres, quien requirió asistencia médica. Aunque el mediocampista cundinamarqués quiso continuar, minutos después pidió el cambio debido a un mareo.

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Pablo Repetto confirmó que Daniel Torres fue hospitalizado

Finalizado el partido en la capital del país, el entrenador Pablo Repetto dio algunos detalles sobre la situación médica de Daniel Torres, que al parecer sufrió una conmosión cerebral y por tal motivo dejó El Campín en ambulancia.

“Preocupa lo de Daniel... Estamos esperando. Fue con el cuerpo médico a la clínica, porque estaba mareado producto del impacto. Aparentemente, (el golpe) es en la zona de la clavícula. Hay que ver cómo salen los estudios”, sentenció en zona mixta el estratega uruguayo.

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Por otro lado, Hugo Rodallega manifestó su preocupación por el estado de su compañero: “Lo de Daniel sí es un poco más preocupante... Esperamos recibir noticias positivas, que no sufra ningún daño que lo pueda sacar, porque lo necesitamos al ser una pieza fundamental para nosotros. Esperamos su pronta recuperación”.

Según versiones de prensa, Torres fue trasladado a la Clínica del Country, en donde le hicieron los respectivos análisis y por fortuna los primeros resultados arrojaron un parte de tranquilidad.