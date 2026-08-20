Capturan a alias “Nando”, señalado hombre de confianza de alias “Castor”
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura en Antioquia de uno de los presuntos coordinadores del componente de narcotráfico de la organización criminal Los Costeños.
El mandatario informó que alias “Nando” fue capturado en Rionegro, Antioquia, en un operativo adelantado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Reino Unido.
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Según la información entregada por el presidente, el detenido sería hombre de confianza de alias “Castor” y estaría encargado del componente de narcotráfico de esta organización criminal, coordinando el acopio, transporte y envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Europa.
“Les estamos cerrando el cerco”: presidente De la Espriella
A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De la Espriella señaló:
“Otro golpe contundente a ‘Los Costeños’. En Rionegro, Antioquia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y autoridades del Reino Unido, capturó a alias ‘Nando’, señalado hombre de confianza de alias ‘Castor’ y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal”.
El jefe de Estado agregó que esta captura “golpea directamente las finanzas y la capacidad operativa de Los Costeños” y aseguró: “Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico”.
Estructura criminal con presencia en el Atlántico
Los Costeños es señalada como una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Barranquilla y su área metropolitana, con actividades relacionadas con el microtráfico, la extorsión a comerciantes y transportadores, y el sicariato en sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa y Puerto Colombia.