Cayó alias “Angelito”, uno de los más buscados por homicidio en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias “Angelito”, de 26 años, quien hacía parte del cartel de los más buscados por homicidio en la capital del Atlántico.

Lea también: Capturan a alias “Nando”, señalado hombre de confianza de alias “Castor”

La detención se realizó mediante un allanamiento en el corregimiento de Bohórquez, municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, donde las autoridades incautaron un arma de fuego tipo escopeta, cartuchos, un radio de comunicaciones y equipos móviles.

Presunto integrante de Los Pepes

Según las investigaciones, alias “Angelito” tendría cerca de seis años de trayectoria criminal y estaría vinculado a la estructura delincuencial Los Pepes. Además, sería señalado de participar en homicidios selectivos registrados en sectores del suroccidente de Barranquilla.

El capturado era requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la captura como un resultado dentro de la ofensiva contra las estructuras criminales.

“Se trata de una persona que figuraba entre los más buscados por homicidio y que hoy deberá responder ante la justicia”, afirmó el oficial.