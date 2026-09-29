“Barranquilla podría ser cuna de un festival de Big Bands”: Giovanni Lanzoni

Barranquilla se prepara para recibir el Barranquilla Grande Big Band Fest, una iniciativa que busca celebrar el legado y la evolución de las grandes orquestas y conectar esta tradición con nuevas generaciones de músicos.

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Giovanni Lanzoni, director y fundador del Big Band Fest, explicó a Caracol Radio que la idea nació hace varios años, precisamente por la relación histórica que tiene Barranquilla con las grandes orquestas colombianas.

“Hace casi 6 o 7 años se me ocurrió que Barranquilla podría ser cuna de un festival de Big Bands, porque realmente aquí surgieron las Big Bands colombianas. Son famosos Lucho Bermúdez, Pacho Galán y después varios artistas barranquilleros se empaparon de ese mundo.”

Música de gran formato y fusiones

La programación contempla diferentes propuestas musicales y fusiones, entre ellas un ensamble de música llanera con formato Big Band. También estarán artistas como Jorgito Celedón y Karen Lizarazo, además de la Pacífico Big Band Femme, integrada por mujeres músicas de Cali.

Lanzoni destacó las posibilidades que ofrece este formato para combinar diferentes géneros y sonidos.

“El formato Big Band te lleva a todo. Puedes trabajar con 24 instrumentos, hacer todas las mezclas que quieras y fusionar todos los tipos de música.”

Agenda académica gratuita

Uno de los componentes centrales será la agenda académica gratuita, dirigida especialmente a jóvenes y personas interesadas en la música. Las actividades se desarrollarán desde el jueves hasta el sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Fábrica de Cultura.

El director del festival explicó que la gratuidad busca acercar este conocimiento a diferentes sectores de la ciudad y permitir que más jóvenes tengan contacto con músicos, productores y profesionales de la industria.

“Esto tiene que ser gratuito. Tenemos que irnos a los sectores populares para que la gente los goce, los disfrute y los entienda.”

Durante estos encuentros habrá conversatorios, conferencias y clases magistrales, con la participación de los artistas, directores y productores invitados al festival.

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Una apuesta por formar nuevos músicos

Además de la programación de esta primera edición, Lanzoni planteó la posibilidad de impulsar escuelas de Big Band en diferentes barrios de Barranquilla, con profesores y productores que contribuyan a la formación de nuevas orquestas.

La programación musical tendrá como escenarios la Plaza de San Nicolás, en el marco de Noches del Centro, y la cancha de La Magdalena, donde se realizará el gran cierre del festival.