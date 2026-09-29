MinTransporte advierte que la cartera enfrenta reclamaciones por más de $100 billones. Foto: Caracol Radio.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera advirtió que la cartera enfrenta reclamaciones por más de $100 billones, así lo dió a conocer en el XVII Encuentro Regional de Infraestructura en Barranquilla.

Detalló que entre estas reclamaciones se presentan sentencias por $8 billones por dos pleitos, 16$ billones en tribunales en su mayoría externos, y pretensiones radicadas ante la ANI por $81 billones.

“Eso quiere decir que podríamos con esa contingencia que supera los $100 billones quebrar la Nación aún más de lo que está”, dijo.

Debido a esto, indicó que se está obligado desde la cartera “poner la casa en orden” y se está evaluando y revisando cada concesión y contratos.

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