En octubre comenzarían las obras de la Alcaldía de Barranquilla en el Cortissoz

En el mes de octubre comenzarían las primeras obras del Distrito de Barranquilla en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Así lo aseguró la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, durante su intervención en el segundo debate del proyecto en el Concejo de la ciudad.

El Distrito solicitó ante la corporación autorización para invertir 40 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil millones de pesos hacen parte de vigencias futuras del 2027.

Aunque por el momento ni Distrito ni el Gobierno Nacional han oficializado el paso de la administración del lado tierra del aeropuerto a la Alcaldía, la funcionaria dio luces de la decisión que podría ser anunciada en los próximos días.

“Este es un proyecto en el cual Barranquilla aportará 40 mil millones de pesos. Es un proyecto de unas obras que iniciarán en el mes de octubre. El objetivo de esta vigencia futura es aportar un granito de arena a mejorar las calidades técnicas técnicas y las calidades de movilización del aeropuerto de Barranquilla”, señaló Barraza.

El proyecto de acuerdo ya fue aprobado en el primer debate por parte de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales y continúa su trámite en la plenaria del Concejo.

El debate continuará este miércoles 30 de septiembre en sesiones extraordinarias convocadas por el Distrito.