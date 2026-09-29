Ministra Noguera confirma que presidente De la Espriella dará a conocer futuro del Cortissoz

En los próximos días, el presidente Abelardo De la Espriella dará a conocer los planes del Gobierno Nacional para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Así lo anunció Elsa Noguera, ministra de Transporte.

“Tengan la tranquilidad y la certeza que tomaremos la mejor decisión”, dijo Noguera al manifestar que se ha enviado un mensaje equivocado a turistas ante el estado de las obras de la terminal aérea.

Cabe recordar que, actualmente, hay dos propuestas frente a la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz: la Alcaldía de Barranquilla busca administrar el lado tierra del Cortissoz y una iniciativa privada por 3.1 billones de pesos que está en proceso de prefactibilidad.

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