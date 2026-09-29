Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 sep 2026 Actualizado 19:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Ministra Noguera confirma que presidente De la Espriella dará a conocer futuro del Cortissoz

Noguera indicó que se siguen evaluando la mejor propuesta para la administración de la terminal aérea.

Foto: Caracol Radio.

Foto: Caracol Radio.

Foto: Caracol Radio.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En los próximos días, el presidente Abelardo De la Espriella dará a conocer los planes del Gobierno Nacional para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Así lo anunció Elsa Noguera, ministra de Transporte.

Tengan la tranquilidad y la certeza que tomaremos la mejor decisión”, dijo Noguera al manifestar que se ha enviado un mensaje equivocado a turistas ante el estado de las obras de la terminal aérea.

Cabe recordar que, actualmente, hay dos propuestas frente a la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz: la Alcaldía de Barranquilla busca administrar el lado tierra del Cortissoz y una iniciativa privada por 3.1 billones de pesos que está en proceso de prefactibilidad.

Noticia en desarrollo...

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado