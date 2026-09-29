Ministra Noguera confirma que presidente De la Espriella dará a conocer futuro del Cortissoz
Noguera indicó que se siguen evaluando la mejor propuesta para la administración de la terminal aérea.
En los próximos días, el presidente Abelardo De la Espriella dará a conocer los planes del Gobierno Nacional para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Así lo anunció Elsa Noguera, ministra de Transporte.
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“Tengan la tranquilidad y la certeza que tomaremos la mejor decisión”, dijo Noguera al manifestar que se ha enviado un mensaje equivocado a turistas ante el estado de las obras de la terminal aérea.
Cabe recordar que, actualmente, hay dos propuestas frente a la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz: la Alcaldía de Barranquilla busca administrar el lado tierra del Cortissoz y una iniciativa privada por 3.1 billones de pesos que está en proceso de prefactibilidad.
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