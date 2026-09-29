Embajador de la India explora cooperación para desarrollar nuevos fármacos con Unisimón

El embajador de India en Colombia, Vinod Bahade, visitó la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, donde sostuvo un encuentro con el rector José Consuegra Bolívar para explorar nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países en materia de ciencia, salud e investigación.

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La visita se desarrolla en el marco de HIGIA 2026 y contempla la posibilidad de avanzar en proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos fármacos, vacunas y anticuerpos monoclonales, con líneas de investigación orientadas a atender diferentes problemáticas de salud, entre ellas enfermedades como el cáncer.

“Las investigaciones no están enfocadas únicamente en cáncer, también abarcan áreas como la oncología, la neurología y otras especialidades. Colombia cuenta además con fortalezas en su sistema de salud y experiencia en investigación sobre cáncer, por lo que existen oportunidades para trabajar conjuntamente, no solo en investigación, sino también en el desarrollo de nuevos tratamientos y productos. Desde la Embajada estaremos muy complacidos de facilitar ese intercambio entre las dos instituciones”, sostuvo.

Proyectos conjuntos en investigación y producción farmacéutica

Para Cristian Solano Castañeda, director del programa de Química y Farmacia de Unisimón, la presencia del diplomático representa una oportunidad para consolidar proyectos conjuntos en los campos de la academia, la investigación y la producción farmacéutica.

El académico recordó que previamente una delegación de la Universidad Simón Bolívar realizó una visita a India, un encuentro que permitió avanzar en la construcción de esta agenda de cooperación.

“Esta visita representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre la academia, la investigación y el sector productivo. La intención es desarrollar nuevos fármacos y anticuerpos monoclonales para responder a problemáticas de salud, entre ellas el cáncer, en un trabajo conjunto con el Doctorado en Virología, la Maestría en Genética y el programa de Química y Farmacia”, explicó.

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La investigación como eje de la alianza

La cooperación contempla la participación de diferentes programas académicos de la Universidad Simón Bolívar, entre ellos el Doctorado en Virología, la Maestría en Genética y el programa de Química y Farmacia.

La apuesta es fortalecer el intercambio científico y académico entre India y Colombia y avanzar en investigaciones que puedan contribuir al desarrollo de soluciones en el área de la salud.