MinHacienda autoriza crédito de USD 50 millones para proyectos ambientales y urbanos en Barranquilla

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó al Distrito de Barranquilla contratar un empréstito externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 50 millones, recursos que serán destinados a financiar proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Barranquilla a otro nivel”.

Entre las principales iniciativas está la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín, incluyendo ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos. El crédito también financiará la creación y mantenimiento de zonas verdes y bosques urbanos, la recuperación de parques y plazas, la renovación de andenes y obras de malla vial, además del fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de calidad del aire y la gestión de residuos sólidos.

“Esta autorización refleja la voluntad del Gobierno de apoyar el desarrollo regional. Así Barranquilla podrá acceder a recursos que le permitan mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”, dijo Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos contemplan además programas de formación artística y cultural y estímulos para la creación y gestión sostenible de las artes, la cultura y el patrimonio. Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la autorización busca respaldar el desarrollo regional, mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover una Barranquilla más verde, con mayor infraestructura y generación de empleo.

La autorización quedó establecida mediante la Resolución 1876 del 18 de agosto de 2026, luego de que el Distrito acreditara los requisitos legales para el endeudamiento. El trámite había sido radicado en febrero y permaneció detenido entre junio y agosto.

Barranquilla presentó, entre otros requisitos, conceptos favorables del DNP y del CODFIS, así como indicadores de endeudamiento dentro de los límites establecidos por la Ley 358 de 1997.