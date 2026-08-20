Rescatan a niña de cinco años en presunto estado de abandono en el sur de Bogotá

Gracias al llamado de la comunidad y a la intervención de la Zona de Atención, fue posible salvaguardar a una niña de 5 años en el barrio Caldas, localidad de Bosa, quien se encontraba en aparente situación de abandono al interior de su vivienda.

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Al verificar la situación, los uniformados del CAI Brasilia observaron a la menor asomada por la ventana de un tercer piso en precarias condiciones de aseo, manifestando no haber recibido la alimentación correspondiente. La comunidad indicó que los padres habrían salido desde horas de la tarde, dejándola completamente sola y con la puerta de la vivienda bajo seguro.

Con el fin de garantizar su vida e integridad, y ante la imposibilidad de ingresar por el acceso principal, fue necesario solicitar el apoyo de la unidad de Bomberos. Gracias a esta articulación, los equipos de emergencia lograron extraer a la menor de manera segura a través de la ventana.

Priorizando el bienestar de la menor, se activó la ruta de atención integral. La niña fue entregada a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia y trasladada de manera inmediata al Centro Especializado Revivir, donde se le garantizará el restablecimiento de sus derechos.