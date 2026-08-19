Policía fue atacado dentro de un CAI en Puente Aranda y neutralizó al agresor

Colombia

Un uniformado de la Policía fue atacado con un arma cortopunzante mientras se encontraba de servicio al interior del CAI del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el uniformado fue sorprendido por la espalda por un ciudadano que lo agredió en varias ocasiones.

“Un uniformado que se encontraba de servicio al interior del CAI fue agredido y atacado por la espalda por un ciudadano con un arma cortopulsante”, explicó el oficial.

El policía reaccionó en legítima defensa

Ante la agresión, el uniformado utilizó su arma de dotación. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la reacción se produjo con el propósito de proteger su vida e integridad.

“Con el fin de salvaguardar su vida e integridad y en el uso de la legítima defensa, este uniformado habría utilizado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, señaló Cristancho.

El policía resultó lesionado durante el ataque y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Autoridades investigan lo ocurrido

La Policía Nacional anunció que adelanta las respectivas investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que se presentó el ataque dentro de las instalaciones policiales.

“De igual manera, el policía lesionado en varias ocasiones fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica”, indicó el brigadier general.

La institución también señaló que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon la agresión y la respuesta del uniformado.