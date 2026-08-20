Concejal pide revisar nueva sobretasa al predial en Bogotá por dudas sobre el alumbrado público

Colombia

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui solicitó a la Contraloría Distrital pronunciarse sobre el proyecto de reforma tributaria que plantea crear una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

Según el cabildante, existe un riesgo de que la iniciativa pueda generar un detrimento patrimonial o una destinación indebida de recursos públicos, debido a que buena parte de los recursos se utilizaría para modernizar infraestructura que actualmente no es propiedad del Distrito.

“No estoy de acuerdo con que se le cobre un peso más de impuesto predial a los bogotanos, y mucho menos para financiar la modernización de una infraestructura que nunca va a revertir a la ciudad. Sería injusto para los contribuyentes, y jurídicamente riesgoso tanto para la Administración como para este Concejo, destinar recursos públicos a modernizar unos activos que van a seguir siendo de un privado, sin cláusula de reversión ni póliza que respalde al Distrito”, señaló Uscátegui.

El 97,7 % de las luminarias pertenece a Enel Colombia

De acuerdo con las cifras citadas por el concejal, actualmente el 97,7 % de las luminarias de Bogotá pertenece a Enel Colombia, mientras que solo el 2,3 % es propiedad del Distrito.

Esta situación se originó en el Convenio 766 de 1997 y su Acuerdo Complementario de 2002. Uscátegui recordó que la Contraloría de Bogotá ya había advertido en 2021 que estos instrumentos no contemplan una cláusula de reversión de los activos.

Esto significa que, según el cuestionamiento planteado por el concejal, el Distrito continuaría pagando por el arrendamiento, suministro de energía y mantenimiento de una infraestructura que seguiría siendo de un privado.

Además, los otrosíes suscritos entre la UAESP y Enel Colombia en 2021 y 2023 mantuvieron el esquema, mientras el convenio actualmente vigente está previsto hasta noviembre de 2026.

¿Cuánto recaudaría la nueva sobretasa?

El proyecto contempla un recaudo cercano a 379.000 millones de pesos. De acuerdo con las cifras presentadas por Uscátegui, el costo estimado del servicio de alumbrado público para 2026 sería de aproximadamente 329.028 millones de pesos.

La distribución estimada de los recursos sería:

86,81 %, unos 329.028 millones de pesos, para cubrir el costo ordinario del servicio.

13,19 %, cerca de 49.972 millones de pesos, para la modernización del alumbrado público.

El concejal cuestionó que los ciudadanos tengan que asumir un nuevo cobro para financiar principalmente un servicio que, según señala, el Distrito ya viene pagando.

“Aquí hay una pregunta que la Administración todavía no ha respondido: ¿por qué los ciudadanos tendrían que pagar una nueva sobretasa para financiar principalmente un servicio que el Distrito ya viene pagando, y para modernizar activos que seguirán siendo de un privado?”, cuestionó Uscátegui.

Cerca de 870.000 predios pagarían la sobretasa

La iniciativa afectaría aproximadamente a 869.955 predios, equivalentes al 38,6 % del total de predios de Bogotá.

El mayor impacto, según las cifras entregadas por el concejal, estaría concentrado en: