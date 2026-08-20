MinEducación, Viviane Morales, prioriza reconstrucción de 3.000 colegios afectados por terremotos

La ministra de Educación, Viviane Morales, reveló la preocupante magnitud de los daños causados por los recientes sismos en la infraestructura educativa del país.

Según el balance oficial, cerca de 3.000 instituciones educativas han resultado afectadas, de las cuales 811 han sido catalogadas como inservibles, lo que demanda una intervención urgente del Estado.

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“El reto es mayúsculo. Estamos hablando de una afectación masiva que requiere una respuesta contundente para rescatar la infraestructura y garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes”, aseguró la funcionaria.

La jefa de la cartera enfatizó que el Gobierno Nacional trabaja activamente en el diseño de soluciones para superar esta tragedia. Morales subrayó que, mediante informes periódicos y un monitoreo constante, se busca priorizar las zonas de mayor vulnerabilidad.

“Estamos al lado de este gobierno de la ‘Patria Milagro’ para que los ciudadanos puedan recibir los beneficios de una gestión seria y comprometida con el futuro de nuestros estudiantes”, puntualizó la ministra.