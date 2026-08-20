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20 ago 2026 Actualizado 22:07

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Política

Gobierno De la Espriella mantendrá como director del INPEC al coronel Daniel Fernando Gutiérrez

La decisión fue ratificada a través del decreto 1264 del 2026.

Daniel Fernando Gutiérrez. Foto: Colprensa.

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Llegó un nuevo Gobierno y con él las designaciones, de quienes serán los nuevos encargados del direccionamiento de las entidades del país.

Sin embargo, hay una decisión que sorprende, y es que el gobierno de Abelardo De La Espriella decidió mantener al coronel Daniel Fernando Gutiérrez como el director del Instituto Nacional Penintenciario y Carcelario, Inpec.

La decisión fue confirmada con la firma del decreto 1264 de 2026, a través del cual el ministro de Justicia, Iván Cancino, ratifica el nombramiento con carácter ordinario del Coronel Gutiérrez.

¿Quién es el Coronel Gutiérrez?

El Coronel es un boyacense que fue Fue promovido del grado de Teniente Coronel al de Coronel de la Policía Nacional, el pasado 2 de julio.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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