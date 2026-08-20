Colombia sigue recibiendo donaciones para reconstrucción del terremoto: más de 600 mil millones
El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas donaciones por parte de empresas colombianas y extranjeras.
Diez días después del terremoto de magnitud 7,4 azotara el occidente del país, Colombia continúa recibiendo donaciones por parte de compañías colombianas y extranjeras, que buscan aporte en el plan de reconstrucción de los departamentos más golpeados por la emergencia: Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Eje Cafetero y Chocó.
Más de una docena de aportes han sido confirmados por el propio presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que los aportes completan los 1,5 billones de pesos, lo que equivale al 5 % de lo que necesitaría la nación para reconstruir las áreas afectadas por el terremoto, teniendo en cuent que según una firma privada, las pérdidas por el terremoto rodean los $30 billones.
Las más recientes donaciones las entregaron el Grupo Bolívar y Davivienda: se trata de $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país.
Por su parte ARA entregó $43.138 millones, el Grupo BBVA donó cerca de $7.190 millones y Glencore, propietaria de Cerrejón, aportó a Colombia alrededor de $4.580 millones.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...