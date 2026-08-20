Glencore dona US$1,5 millones para apoyar la reconstrucción tras terremoto

Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de Glencore International, propietaria de Prodeco, envió una carta al presidente Iván Duque en septiembre del año pasado. Foto: Getty Images / PAVEL USACHENKO( Thot )

Glencore Colombia, cuyas operaciones incluyen Cerrejón, anunció una donación de US$1,5 millones para apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en las zonas gravemente afectadas por el reciente terremoto.

La compañía expresó su solidaridad con las personas afectadas por el desastre y destacó el trabajo que adelantan el Gobierno nacional, las autoridades, los organismos de respuesta a emergencias, las organizaciones sociales y las comunidades para atender a los damnificados.

Glencore señaló que los recursos estarán destinados a contribuir a las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas que sufrieron mayores afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico. La empresa también resaltó la importancia de sumar esfuerzos para apoyar a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón, manifestó que los pensamientos y oraciones de la compañía y sus empleados están con las familias afectadas por este evento.

“En momentos como este, entendemos lo difícil que puede ser seguir adelante y esperamos que nuestra donación facilite las cosas y contribuya a los esfuerzos de apoyo que se están brindando a quienes más necesitan ayuda”.

Con esta contribución, Glencore Colombia se suma a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas y reiteró su reconocimiento a las instituciones y organizaciones que trabajan en la atención de la emergencia y en el proceso de recuperación de las zonas impactadas.