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20 ago 2026 Actualizado 20:36

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Glencore dona US$1,5 millones para apoyar la reconstrucción tras terremoto

Glencore señaló que los recursos estarán destinados a contribuir a las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas que sufrieron mayores afectaciones.

Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de Glencore International, propietaria de Prodeco, envió una carta al presidente Iván Duque en septiembre del año pasado. Foto: Getty Images / PAVEL USACHENKO

Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de Glencore International, propietaria de Prodeco, envió una carta al presidente Iván Duque en septiembre del año pasado. Foto: Getty Images / PAVEL USACHENKO(Thot)

Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de Glencore International, propietaria de Prodeco, envió una carta al presidente Iván Duque en septiembre del año pasado. Foto: Getty Images / PAVEL USACHENKO
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Glencore Colombia, cuyas operaciones incluyen Cerrejón, anunció una donación de US$1,5 millones para apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en las zonas gravemente afectadas por el reciente terremoto.

La compañía expresó su solidaridad con las personas afectadas por el desastre y destacó el trabajo que adelantan el Gobierno nacional, las autoridades, los organismos de respuesta a emergencias, las organizaciones sociales y las comunidades para atender a los damnificados.

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Glencore señaló que los recursos estarán destinados a contribuir a las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas que sufrieron mayores afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico. La empresa también resaltó la importancia de sumar esfuerzos para apoyar a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón, manifestó que los pensamientos y oraciones de la compañía y sus empleados están con las familias afectadas por este evento.

En momentos como este, entendemos lo difícil que puede ser seguir adelante y esperamos que nuestra donación facilite las cosas y contribuya a los esfuerzos de apoyo que se están brindando a quienes más necesitan ayuda”.

Con esta contribución, Glencore Colombia se suma a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas y reiteró su reconocimiento a las instituciones y organizaciones que trabajan en la atención de la emergencia y en el proceso de recuperación de las zonas impactadas.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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