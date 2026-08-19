Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 ago 2026 Actualizado 18:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Riohacha

Liberan a Leidy Vergara Molina tras operativo en Maicao

Los presuntos responsables habrían escapado a Venezuela.

Foto: cortesía:

Foto: cortesía:

Foto: cortesía:
Riohacha
Añadir Caracol Radio en Google

Leidy Vergara Molina fue liberada este miércoles 19 de agosto, luego de permanecer retenida durante varias horas tras ser secuestrada en Maicao, La Guajira. La joven fue localizada con vida y, de acuerdo con los reportes preliminares, se encontraba en condiciones estables al momento de regresar junto a sus familiares.

En el operativo participaron unidades de la Policía Nacional, el Gaula y el Ejército, que adelantaron labores de búsqueda e inteligencia para establecer el paradero de la mujer. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en diferentes sectores de Maicao y finalmente lograron ubicarla en una zona rural del municipio.

Lea también:“El Libro de la Verdad” pone bajo la lupa a Air-e, Canal del Dique y Comfamiliar Atlántico

Los presuntos responsables habrían escapado antes de la llegada de las autoridades y aprovechado la cercanía de la frontera con Venezuela. La Alcaldía de Maicao había anunciado una recompensa de hasta 120 millones de pesos por información que permitiera encontrar a Leidy y contribuir con la investigación.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron en el secuestro y establecer las circunstancias exactas de la liberación.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir