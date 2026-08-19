Liberan a Leidy Vergara Molina tras operativo en Maicao

Leidy Vergara Molina fue liberada este miércoles 19 de agosto, luego de permanecer retenida durante varias horas tras ser secuestrada en Maicao, La Guajira. La joven fue localizada con vida y, de acuerdo con los reportes preliminares, se encontraba en condiciones estables al momento de regresar junto a sus familiares.

En el operativo participaron unidades de la Policía Nacional, el Gaula y el Ejército, que adelantaron labores de búsqueda e inteligencia para establecer el paradero de la mujer. Las autoridades concentraron sus esfuerzos en diferentes sectores de Maicao y finalmente lograron ubicarla en una zona rural del municipio.

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Los presuntos responsables habrían escapado antes de la llegada de las autoridades y aprovechado la cercanía de la frontera con Venezuela. La Alcaldía de Maicao había anunciado una recompensa de hasta 120 millones de pesos por información que permitiera encontrar a Leidy y contribuir con la investigación.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron en el secuestro y establecer las circunstancias exactas de la liberación.