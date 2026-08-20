El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán al Reino Unido después de 6 años en los Estados Unidos

El príncipe Harry y Meghan Markle regresan al Reino Unido, después de vivir durante 6 años en los Estados Unidos y apartarse de sus deberes reales en 2020.

¿Cuándo regresarán al Reino Unido?

Los duques de Sussex se mudarán con el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5 años, al Reino Unido por un período prolongado a partir de este mes.

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¿Qué pasará con su residencia en Estados Unidos?

La pareja conservará su residencia en Montecito, California, mientras establece una residencia privada en Gran Bretaña, alejada de sus deberes reales.

Esta será la primera residencia fija en el Reino Unido de la pareja desde que renunciaron al contrato de arrendamiento de Frogmore Cottage, la residencia de Windsor que les regaló la difunta reina Isabel en 2023.

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Residencia que el rey Carlos III pidió desalojar tras la publicación de las memorias de Harry, ‘Spare’, en 2023.

Esta decisión se produce apenas unas semanas después de que Harry y Meghan regresaran al Reino Unido con Archie y Lilibet y que incluyó el primer reencuentro de los niños con su abuelo en más de cuatro años.