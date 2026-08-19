Última entrega de la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’ comenzará a rodarse en diciembre de 2026

El actor y cineasta estadounidense Vin Diesel confirmó que la última entrega de la franquicia ‘Rápidos y furiosos’, ‘Fast Forever’, comenzará a rodarse en diciembre de 2026.

Durante la proyección del veinticinco aniversario de la película original, ‘Rápidos y furiosos’, Diesel dijo:

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“Comenzaremos a rodar en diciembre, si puedo cumplir con la petición del estudio”.

“Fue después de cuatro guionistas diferentes, cuatro años de desarrollo, y después de leer el guion, a la mitad, se me escapó una lágrima. Al final del guion que habíamos creado y en el que habíamos trabajado tan duro para que fuera perfecto para ustedes después de cuatro años, estaba llorando. No pude contenerme y tuve que contárselo a todo el mundo. Y mi hermana me dijo: ‘No llores más, hermano’. Así que solo quiero decir que a veces, incluso los tipos más duros del mundo necesitan llorar”, expresó.

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¿Cuándo llegará a los cines?

‘Fast Forever’ es la undécima y última película principal de la saga, llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.

‘Rápidos y furiosos’ es la franquicia más longeva y rentable de Universal, con una recaudación mundial combinada de 7.300 millones de dólares.