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19 ago 2026 Actualizado 22:49

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Última entrega de la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’ comenzará a rodarse en diciembre de 2026

La noticia fue confirmada por el actor Vin Diesel durante la proyección del veinticinco aniversario de la primera película, ‘Rápidos y furiosos’.

Vin Diesel at Universal Pictures&#039; &quot;The Fast and the Furious&quot; 25th Anniversary Celebration Screening held at Directors Village on August 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Vin Diesel at Universal Pictures' "The Fast and the Furious" 25th Anniversary Celebration Screening held at Directors Village on August 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) / Michael Buckner

Vin Diesel at Universal Pictures&#039; &quot;The Fast and the Furious&quot; 25th Anniversary Celebration Screening held at Directors Village on August 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
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El actor y cineasta estadounidense Vin Diesel confirmó que la última entrega de la franquicia ‘Rápidos y furiosos’, ‘Fast Forever’, comenzará a rodarse en diciembre de 2026.

Durante la proyección del veinticinco aniversario de la película original, ‘Rápidos y furiosos’, Diesel dijo:

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“Comenzaremos a rodar en diciembre, si puedo cumplir con la petición del estudio”.

“Fue después de cuatro guionistas diferentes, cuatro años de desarrollo, y después de leer el guion, a la mitad, se me escapó una lágrima. Al final del guion que habíamos creado y en el que habíamos trabajado tan duro para que fuera perfecto para ustedes después de cuatro años, estaba llorando. No pude contenerme y tuve que contárselo a todo el mundo. Y mi hermana me dijo: ‘No llores más, hermano’. Así que solo quiero decir que a veces, incluso los tipos más duros del mundo necesitan llorar”, expresó.

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¿Cuándo llegará a los cines?

Fast Forever’ es la undécima y última película principal de la saga, llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.

‘Rápidos y furiosos’ es la franquicia más longeva y rentable de Universal, con una recaudación mundial combinada de 7.300 millones de dólares.

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