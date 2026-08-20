Santiago Cruz convierte su gira “Sigo en Pie” en una iniciativa de solidaridad con los damnificados

Santiago Cruz decidió convertir su música en una herramienta de solidaridad ante las emergencias que atraviesa Colombia.

El cantautor anunció que destinará parte de las ganancias de sus conciertos en Bogotá, Cali y Medellín para apoyar a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y por los incendios que se registran en diferentes regiones del país.

La iniciativa se desarrollará de la mano de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y busca brindar apoyo tanto a los damnificados por el sismo como a las comunidades que enfrentan las consecuencias de los incendios, especialmente en el Tolima, departamento donde nació el artista.

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La acción estará vinculada a su actual “Tour Sigo en Pie”, una gira que acompaña el lanzamiento de su próximo álbum Fragmentos y que contempla más de 30 conciertos en Colombia, Estados Unidos, México y Europa.

En Bogotá, el recorrido tendrá diferentes presentaciones durante septiembre. Entre ellas se encuentra el concierto oficial de “Tour Sigo en Pie” el 18 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Posteriormente, el artista llevará su gira a otras ciudades del país, antes de continuar con las fechas internacionales.

En Estados Unidos, por ejemplo, tiene programada una presentación en Miami Beach el 26 de septiembre y otra en Los Ángeles el 14 de octubre.

Una nueva canción junto a Cardellino

Además de su iniciativa solidaria, Santiago Cruz prepara el lanzamiento de “4 Vasos y 1 Florero”, una nueva canción realizada junto al músico uruguayo Cardellino, que será presentada este viernes 21 de agosto.

El tema se suma al universo de Fragmentos, álbum con el que Cruz abre una nueva etapa creativa. El proyecto estará compuesto por 11 canciones y llegará acompañado por el Tour Sigo en Pie.

El primer adelanto del disco fue “Donde Quiera Que Estés”, una canción profundamente personal en la que el artista aborda la ausencia de su padre y convierte la memoria en una conversación a través de la música.

Con esta iniciativa, Santiago Cruz lleva el significado de “Sigo en Pie” más allá de los escenarios: transforma una parte de su gira en una acción concreta para acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles del país.