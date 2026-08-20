El enojo de Eduardo Coudet con Rafael Santos Borré: “Cerrá el cul...”

Eduardo Coudet durante el juego Santa Fe Vs. River Plate en El Campín. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

River Plate se llevó un empate de su visita a El Campín, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Santa Fe, juego que terminó empatado 0-0. Todo se definirá en el Más Monumental el próximo miércoles.

El equipo bogotano dominó el juego y contó con las principales ocasiones de peligro sobre el arco defendido por Santiago Beltrán; no obstante, contó con mala suerte y falló en la definición en el momento clave.

Eduardo Coudet y un fuerte enojo con Santos Borré

En el Millonario fue titular el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien permaneció en el campo de juego durante 62 minutos, siendo reemplazado por Thiago Almada, nueva contratación del club.

Antes de abandonar el terreno, el atacante barranquillero tuvo un cruce con su técnico, Eduardo Coudet, el cual quedó evidenciado en la transmisión del partido. Coudet le reclamó airadamente al barranquillero, ante la respuesta de este, pidiéndole calma, el Chacho estalló y le dijo: “Cerrá el culo”.

¿Qué dijo Coudet?

Eduardo Coudet se refirió a lo sucedido al final del partido, restándole importancia a su cruce con Borré y dejándolo en una simple acción de juego. Señalando que esas situaciones suelen presentarse durante los compromisos.

“Con los jugadores a veces te cruzás, pero yo no le doy importancia, no pasa nada. Ya los conozco a todos y tenemos un nivel desde la parte humana importante, muy bueno”, comentó al respecto.

Coudet señaló a la altura de Bogotá como una dificultad mayor para su equipo: “Como pudo (jugó River), si hubiese tenido a todos a disposición la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros acá y eso cuesta, nos cuesta a nosotros que no corremos. Es un buen punto”, comentó.

Por otro lado, valoró el punto conseguido de cara al juego de vuelta en casa: “Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido, por el todo”.

El juego de vuelta se llevará a cabo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el miércoles 26 de agosto, duelo que se disputará a partir de las 7:30PM, hora colombiana.