Fueron expulsadas de Colombia esposa e hija de Alias ‘Fito’ hacia el Ecuador por lavado de activos

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, llegaron a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia.

Ambas son consideradas por las autoridades ecuatorianas como Objetivos de Alto Valor y deberán enfrentar a la justicia por su vinculación con el caso Blanqueo Fito.

El procedimiento fue realizado por la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Las dos mujeres fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, después de permanecer prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025.

Dentro de la investigación del caso Blanqueo Fito, la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, identificó movimientos considerados inusuales en las cuentas de ambas.

En el caso de Inda Peñarrieta, se reportaron aproximadamente USD 1,3 millones en ingresos inusuales e injustificados entre 2020 y 2024, mientras Michelle Macías registró alrededor de USD 435.900. Estos elementos forman parte de la acusación fiscal y deberán ser debatidos durante el proceso judicial.

El caso investiga una presunta estructura utilizada para movilizar recursos a través de personas naturales y empresas vinculadas al entorno de alias ‘Fito’.

En mayo, seis personas naturales y dos jurídicas ya fueron condenadas por lavado de activos dentro de esta investigación, mientras otros procesados continuaban pendientes de juicio.

Las autoridades colombianas señalaron que la operación se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación y seguridad entre Colombia y Ecuador.

Ambas mujeres eran buscadas mediante circular roja de Interpol y, tras su captura, fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias y policiales colombianas para concretar su salida del país.

Una vez en Guayaquil Ecuador, las procesadas quedaron a disposición de los jueces que llevan el proceso en su contra. Las autoridades ecuatorianas deberán definir su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro de la investigación.

Con esta expulsión, la Policía Nacional reiteró que Colombia no debe convertirse en refugio para personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras. El procedimiento contra las familiares de alias ‘Fito’ se suma a los mecanismos de cooperación internacional utilizados para afectar las estructuras del crimen organizado transnacional.