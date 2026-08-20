General Juan Miguel Huertas pidió su retiro del Ejército y saldrá del servicio activo

El Gobierno Nacional ordenó el retiro del servicio activo del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, luego de que el oficial solicitara su salida del Ejército bajo la causal de “solicitud propia”. La decisión quedó establecida en el Decreto 1252 del 19 de agosto de 2026 y tendrá novedad fiscal a partir del próximo 14 de septiembre.

Huertas había regresado al servicio activo en julio de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro, después de haber sido llamado a calificar servicios en 2022. Su reincorporación se produjo por necesidades del servicio y posteriormente asumió como comandante del Comando de Personal del Ejército.

El nombre del general quedó en medio de la polémica después de aparecer mencionado en archivos incautados a las disidencias de alias “Calarcá”.

A raíz de esos documentos, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y ordenó su suspensión provisional durante tres meses por presuntos vínculos con esa estructura armada. Huertas negó cualquier relación con las disidencias y aseguró haber sido víctima de una suplantación.

En marzo de 2026, el general regresó a sus funciones después de que la Procuraduría decidiera no prorrogar la suspensión provisional. La investigación disciplinaria continuó su curso mientras Huertas permaneció en servicio activo.

Ahora, el Decreto 1252 señala expresamente que Huertas solicitó su retiro y que, atendiendo una solicitud del comandante del Ejército contenida en una exposición de motivos del 13 de agosto, se ordenó su salida “por solicitud propia”. El documento certifica además que el oficial cuenta con más de 34 años de servicio.

El general pasará temporalmente a la reserva y su retiro tendrá novedad fiscal el 14 de septiembre de 2026. De acuerdo con el decreto, continuará dado de alta en la respectiva pagaduría durante tres meses, en los términos establecidos por la legislación militar.