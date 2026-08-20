12 generales del Ejército salen tras la conformación de la nueva cúpula militar

CALI, COLOMBIA â" AUGUST 7 : Newly sworn-in President Abelardo de la Espriella delivers his first address to Colombian troops at the Pichincha Military Canton in Cali, Valle del Cauca on August 7, 2026. De la Espriella began his four-year term as president and, in a first for Colombia, delivered his inaugural address from a military canton. The site was targeted in a terrorist attack in April that injured several people. During his 77-minute speech, De la Espriella paid tribute to members of the security forces killed in Colombiaâs armed conflict and pledged to govern for all Colombians, including those who did not vote for him. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Caracol Radio confirmó que 12 generales del Ejército Nacional salen del servicio activo, luego de los cambios en la línea de mando de las Fuerzas Militares confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Entre los oficiales que salen están los generales Hugo Alejandro López Barreto, hasta ahora comandante general de las Fuerzas Militares, y Royer Gómez Herrera, quien se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

En el grupo de mayores generales salen Juan Carlos Correa Consuegra, Carlos Alberto Rincón Arango, Fabio Leonardo Caro Cancelado, Jaime Alonso Galindo, Giovanni Rodríguez León, Raúl Fernando Vargas Idárraga, Walther Adrián Giraldo Jiménez y Carlos Enrique Carrasquilla Gómez.

También salen los brigadieres generales José Luis Esparza Guerrero y Federico Alberto Mejía Torres.

Los retiros se producen en medio de la renovación de la línea de mando, luego de que el presidente confirmó al general Erick Rodríguez Aparicio como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares y al general José Bertulfo Soto como nuevo comandante del Ejército Nacional.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares fue confirmado el general Carlos Carrasquilla. El oficial ocupó cargos como comandante de la Aviación del Ejército Nacional y fue asesor principal de Actividades de la Coalición para Países Aliados en el Comando Sur de los Estados Unidos, donde ejerció como director ejecutivo en Washington D. C.

En el Ejército Nacional, el nuevo comandante será el general José Bertulfo Soto, otro de los nombres que Caracol Radio había anticipado.

Durante su trayectoria ha liderado unidades militares en algunas de las regiones de mayor complejidad en materia de orden público, entre ellas Arauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Tolima, acumulando experiencia en la conducción de operaciones militares, liderazgo de tropas y planeamiento estratégico.

Como segundo comandante del Ejército estará el general Rodolfo Morales, oficial que, entre otros cargos, estuvo al frente de la Décima Tercera Brigada, con jurisdicción en Bogotá y Cundinamarca.

También regresa al servicio activo el general Óscar Leonel Murillo, quien asumirá como director de la Escuela Superior de Guerra. Su regreso hacía parte igualmente de los movimientos conocidos previamente por Caracol Radio. Murillo fue, entre otros cargos, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.

Sin embargo, hubo dos decisiones que cambiaron frente a la información inicial conocida por Caracol Radio.

Una de ellas se produjo en la Armada de Colombia. Finalmente, el presidente confirmó como nuevo comandante al vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, mientras que como segundo comandante estará el mayor general Rafael Olaya Quintero.

Jaimes Pinilla se desempeñaba como jefe de la Jefatura de Planeación y durante su carrera ha ocupado, entre otros cargos, las jefaturas de las divisiones de Cubierta y Apoyo Aeronaval y de Guerra Electrónica de la fragata ARC “Caldas”; fue comandante de la unidad ARC “Socorro”, oficial de Comunicaciones del Buque Escuela ARC “Gloria” y ocupó diferentes responsabilidades operacionales a bordo de unidades de la Armada.

El segundo cambio se produjo en la Fuerza Aérea Colombiana, que además recuperará esa denominación. El presidente designó como comandante al mayor general Juan Martínez Ossa, mientras que como segundo comandante estará el mayor general Juan Mosquera Dueñas.

Martínez Ossa acumula más de 7.000 horas de vuelo al mando de aeronaves de transporte y combate. En su trayectoria ha volado equipos como Dornier 328, Fokker F-28, Bronco OV-10, Supertucano A-29B y T-37 Tweet, cumpliendo diferentes misiones a lo largo del territorio nacional.