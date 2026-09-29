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29 sep 2026 Actualizado 19:55

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EN VIDEO: dos personas en moto, una menor de edad, atacaron a tiros al exalcalde Jhon Calzones

El exalcalde de Yopal murió horas después en un hospital luego del ataque en el que recibió varios impactos de bala.

Jhon Jairo Torres Torres, &#039;Jhon Calzones&#039;. Foto: Colprensa

Jhon Jairo Torres Torres, 'Jhon Calzones'. Foto: Colprensa(Thot)

Jhon Jairo Torres Torres, &#039;Jhon Calzones&#039;. Foto: Colprensa
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Nuevas imágenes conocidas por Caracol Radio muestran cómo dos personas llegan en una motocicleta hasta la finca donde se encontraba el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”.

En la grabación se observa la motocicleta detenida justo frente a la vivienda, una casa de color blanco y azul. Los dos ocupantes permanecen sobre la moto mientras Torres se encontraba dentro de la finca.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de las dos personas que posteriormente habrían atacado con arma de fuego al exalcalde. Una de ellas sería menor de edad.

Torres recibió varios disparos, cuatro de ellos en el pecho, según la información entregada inicialmente por las autoridades. Fue trasladado a una clínica, donde murió horas después.

Los dos presuntos responsables fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades.

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