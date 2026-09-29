Ejército responde a denuncia por muerte de campesino y dice que el hombre era alias ‘Rafael’

El Ejército Nacional respondió a la denuncia presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, por la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán y los señalamientos sobre presuntas actuaciones contra población civil.

La institución aseguró que “en la fecha no se reportaron operaciones militares en la vereda Guaduales, Nueva Esperanza del municipio de La Macarena, Meta”. Según el Ejército, la operación se desarrolló en la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, contra el Grupo Armado Organizado residual Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá.

Sobre la identidad del hombre muerto, el Ejército señaló que “Luis Carlos Mojica Guzmán, conocido dentro de la organización como alias ‘Rafael’, hacía parte del anillo de seguridad de alias ‘Rogelio Benavides’, señalado cabecilla de esta estructura”. La institución agregó que durante la acción fue incautado material de guerra.

Frente a los señalamientos de la comunidad, la institución indicó que las actuaciones realizadas en el sitio fueron adelantadas por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Según el Ejército, esta entidad cuenta con material probatorio y evidencia física relacionada con “la función continua de combate del fallecido y de los procedimientos realizados respecto al cuerpo, los elementos hallados y entrevistas a la población”.

El Ejército señaló además que “activó de inmediato los protocolos de verificación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar” en que se desarrollaron los hechos y que continuará atendiendo los requerimientos formulados por el Ministerio Público y las autoridades judiciales.

Sobre el trato a la población civil que se encontraba cerca del lugar de la operación, la Fuerza manifestó que, de manera preliminar, la tropa habría adoptado medidas preventivas orientadas a “proteger a las personas civiles frente a los riesgos derivados del desarrollo de la operación militar y a realizar las verificaciones de seguridad correspondientes”.

Finalmente, el Ejército sostuvo que “no resulta procedente anticipar una calificación jurídica definitiva sobre las actuaciones denunciadas”, como la retención o el secuestro, mientras las autoridades competentes no establezcan las circunstancias concretas en que se desarrollaron los hechos. La institución reiteró que el cumplimiento de su misión se mantiene en apego al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.