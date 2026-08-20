¿Cuándo empezarán las sanciones por invadir carril preferencial de la calle 63?

Desde este 20 de agosto, entra en operación el Carril Preferencial de la calle 63 para el transporte público, que se extiende desde la Avenida Caracas hasta la carrera 122.

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Por la calle 63 se realizan cerca de 1,9 millones de viajes diarios y el 45,6 % corresponde a transporte público. En este corredor circulan 46 rutas del SITP y, en hora de máxima demanda, más de 170 buses.

Solo en el tramo que comienza a operar este 20 de agosto diariamente se movilizan cerca de 7.000 usuarios del transporte público.

¿Cómo funcionará?

El Carril Preferencial operará las 24 horas, de lunes a domingo, y estará destinado prioritariamente a la circulación del transporte público.

Los taxis, vehículos de transporte especial y particulares, incluidas las motocicletas, tendrán restringida su circulación por este carril. Podrán ingresar únicamente en situaciones permitidas, como realizar giros a la derecha, acceder a predios o permitir el ascenso y descenso de pasajeros, excepto en las zonas de paraderos del SITP.

Los vehículos de emergencia deberán circular por el carril central. En situaciones de congestión y, cuando exista capacidad disponible, podrán utilizar el Carril Preferencial mientras atienden una emergencia y mantengan activadas las señales luminosas o sonoras.

Las sanciones

Del 1 al 20 de septiembre se impondrán comparendos pedagógicos, y a partir del 21 de septiembre serán los comparendos sancionatorios.