Nueva EPS tiene nuevo interventor: asegura que su llegada no busca liquidar la entidad

La designación fue realizada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución del 18 de agosto de 2026. Solano Navarra asumió la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la gestión de la EPS y a la continuidad de la prestación de los servicios de salud para sus afiliados.

En su primer pronunciamiento, el nuevo interventor se dirigió directamente a los usuarios y aseguró que su llegada no significa el cierre de la entidad.

“El primer mensaje que queremos dejar es para los afiliados, deben tener la tranquilidad de que, no vinimos a liquidar, nuestro propósito es sacar adelante a la empresa, construir sobre lo construido, con experiencia, alianzas estratégicas y ahorro de recursos” afirmó Solano.

La declaración marca posiblemente el inicio de una nueva etapa dentro del proceso de intervención de Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11 millones de afiliados en todo el país. De acuerdo con la información entregada por la EPS, el nuevo agente interventor tendrá el reto de fortalecer la gestión y continuar trabajando para garantizar la atención de los usuarios.

¿Quién es el nuevo interventor?

Roberto Solano Navarra es abogado y cuenta con experiencia en los sectores público y privado, especialmente en administración, control interno, gestión institucional y aseguramiento en salud.

Durante varios años estuvo vinculado a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, donde se desempeñó como gerente de Control Interno de Gestión. Desde allí participó en procesos de fortalecimiento institucional, administración del riesgo, seguimiento a indicadores, transparencia, rendición de cuentas y mejoramiento continuo.

También fue Contralor Departamental del Atlántico, experiencia que, según el perfil divulgado por Nueva EPS, atribuyó su trayectoria en control fiscal, vigilancia de los recursos públicos y gestión institucional. Posteriormente continuó desempeñándose en cargos relacionados con control interno y gestión pública en la Alcaldía de Barranquilla.

Su experiencia en el sector salud:

Uno de los principales antecedentes de Solano Navarra en el sector salud está en Cajacopi EPS, hoy Proteger EPS S.A.S., entidad que llegó a administrar con una población superior a 1,4 millones de afiliados y presencia en diferentes departamentos del país.

Como gerente general, encabezó una etapa de transformación y fortalecimiento institucional de esa EPS, en medio de desafíos financieros, operativos y regulatorios para el sistema de salud colombiano, según la información entregada por Nueva EPS.

Ahora, con esa experiencia, llega a una de las EPS con mayor número de afiliados del país y asume una nueva etapa del proceso de intervención.

¿Qué plantea para Nueva EPS?

El mensaje de Solano está centrado en mantener y fortalecer la entidad, aprovechando lo que ya se ha construido y buscando nuevas herramientas para su gestión.

El nuevo interventor plantea hacerlo, según sus propias palabras, “con experiencia, alianzas estratégicas y ahorro de recursos”, mientras la compañía señala que su llegada busca contribuir a garantizar la prestación de los servicios de salud y la atención de sus afiliados.