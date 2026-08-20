El Banco, Magdalena se suma a la jornada de ayudas a damnificados por el terremoto en el país/ Cortesía

Magdalena

Habitantes del municipio de El Banco, Magdalena, se movilizan para apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia. Ante este panorama, se impulsa una jornada de recolección de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad.

La Donatón estará habilitada durante los días 20 y 21 de agosto, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Alcaldía Municipal de El Banco. La comunidad podrá entregar alimentos, elementos de aseo y ropa. “Desde El Banco hemos decidido actuar y poner en marcha esta donatón para contribuir con las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia. Es fundamental que desde los municipios también asumamos un papel activo y que la solidaridad de nuestra gente se convierta en acciones concretas”, señaló el alcalde de El Banco, Ronald Flórez.

Una vez finalizada la jornada, las ayudas serán trasladadas a los municipios de Pereira, Chocó y Cali, donde serán entregadas a las comunidades afectadas. De esta manera, los aportes realizados se convertirán en apoyo para las comunidades que continúan enfrentando las consecuencias de esta tragedia.

Otras ayudas en el departamento

En el caso de Santa Marta los puntos liderados por la alcaldía están ubicados en la Plaza del Mercado Público de Santa Marta, la Inspección de Policía de El Rodadero, el Hotel Zuana, la Oficina de Gestión del Riesgo y el Centro Comercial Buenavista.

Las personas pueden aportar alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado, elementos de aseo y demás ayudas de primera necesidad.