Carín León lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026

Premios Juventud 2026 revelaron la lista oficial de nominados para su edición número 23, que este año marcará un hecho histórico al realizarse por primera vez en España.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella, reuniendo a algunas de las figuras más importantes de la música latina.

El cantante mexicano Carín León encabeza la lista con nueve nominaciones, consolidándose como el artista con más opciones de llevarse un galardón.

Detrás de él aparecen Beéle, Rauw Alejandro y Kany García, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno y competirán en varias de las categorías más importantes de la noche.

Entre los artistas con mayor presencia también figuran Quevedo, quien lidera la representación española con seis nominaciones, así como Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz, Bad Gyal, Lola Índigo, Pablo Alborán y Ana Mena, reflejando el protagonismo que tendrá España en esta edición.

La lista de nominados también incluye a importantes exponentes de la música latina como Shakira, Karol G, Bad Bunny, Camilo, Morat, Maluma, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Los Ángeles Azules.

Quienes competirán en categorías relacionadas con el pop, urbano, tropical, regional mexicano y colaboraciones musicales.

Además los Premios Juventud 2026 incorporan nuevas categorías, entre ellas Mejor Euro-Song, Afrobeat Latino del Año y Mejor Tour, ampliando el reconocimiento a los diferentes géneros y tendencias que marcan la industria musical actual.

Las votaciones ya se encuentran abiertas y los seguidores podrán elegir a sus favoritos hasta el 10 de agosto a través de la plataforma oficial de los Premios.