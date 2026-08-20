J Balvin y Ryan Castro se unen para apoyar a familias afectadas por emergencia en Buenaventura

Los artistas de género urbano J Balvin y Ryan Castro se sumaron a las acciones de ayuda para las familias afectadas por la reciente emergencia en Buenaventura con una donación destinada a la recuperación de las comunidades más vulnerables.

Esta iniciativa se realizó en alianza con la Fundación Vibra en Alta, creada por J Balvin que impulsa proyectos sociales y educativos.

Cementos Argos contribuyó con el envío de un camión cargado de materiales de construcción y cemento hacia Buenaventura.

Estos recursos serán destinados a apoyar la reconstrucción y reparación de viviendas afectadas con el propósito de contribuir a la recuperación de todas las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La participación de ambos artistas se suma a las acciones de solidaridad para atender a todas las comunidades afectadas.

Los materiales buscan apoyar de manera directa a la reconstrucción de los hogares, una iniciativa que también ha recibido reacciones positivas en redes sociales donde seguidores han destacado el respaldo de los cantantes a las familias de Buenaventura.

Esta no ha sido la única iniciativa de Ryan Castro tras la emergencia. El artista también ha utilizado sus redes sociales para visibilizar las necesidades de las comunidades afectadas y promover la entrega de ayudas.

A través de estas plataformas, el cantante ha llamado a sus seguidores a sumarse a las campañas de donación y ha puesto parte de su logística a disposición para facilitar el traslado de los recursos.

Como parte de estas acciones, Ryan Castro informó sobre el envío de un primer avión cargado con ayudas hacia Cali, mientras que también se contemplaron nuevos vuelos con donaciones destinadas a comunidades afectadas en el Chocó. De esta manera, el artista ha ampliado su participación en las labores de apoyo y ha buscado que las ayudas lleguen a diferentes zonas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Con esta donación J Balvin y Ryan Castro ponen su imagen y alcance al servicio de una acción humanitaria mientras las continúa la recuperación de zonas afectadas por la emergencia.